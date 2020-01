Buren komen dichter bij elkaar in Lief en Leed-straten

Het initiatief Lief en Leed-straten van Stichting Opzoomer Mee is een groot succes in Rotterdam. Bewoners van zo'n straat hebben meer oog voor elkaar en doen meer samen. Andere steden gaan ook met dit project aan de slag. Om kennis met elkaar uit te wisselen, vindt donderdag de eerste Lief en Leed-Top plaats in de Pauluskerk in Rotterdam.

De Volmarijnstraat in de Rotterdamse wijk Middelland is zo'n succesvolle Lief en Leed-straat. Bewoner Nelleke is blij met het initiatief: "We hebben een potje, daarmee kan je nieuwe bewoners verwelkomen, zieke mensen brengen we wat, als er een baby wordt geboren, kopen we iets leuks. Maar ook bij overlijden, zorgen we voor bloemen bij de uitvaart en dan wordt er ook heel intens meegeleefd".

Samen voor meer binding in de straat zorgen

"Opzoomer Mee geeft de middelen. Met een potje kunnen de bewoners elkaar een attentie geven. De vervolgactie na het geven is dan vaak meer contact en meer voor elkaar doen", vervolgt Ireen van der Lem van Stichting Opzoomer Mee.

Het initiatief heeft volgens Ireen effect. "Elke straat geeft het op zijn eigen manier vorm. Er zijn straten die het houden bij langs gaan met een attentie, maar er zijn ook straten die proberen bijvoorbeeld oudere mensen aan elkaar te koppelen, zodat mensen die daarvoor niet zoveel contacten hadden en veel binnen zaten, nu wel meer aanspraak hebben. Ze organiseren activiteiten voor ouderen in de straat. Er ontstaat burenhulp, vaak structureel, mensen die langer zorgen voor iemand die ziek is."

Als bewoner van een straat, kun je jouw straat aanmelden om Lief en Leed-straat te worden. De stichting spreekt dan af met de aanvrager, maar "het moet niet aan één bewoner hangen. Het moet een netwerk worden van bewoners die met elkaar voor een warme straat gaan zorgen", legt Ireen uit.

Landelijke interesse

Er zijn momenteel 724 Lief en Leed-straten in Rotterdam en er staan er nog een aantal in de startblokken. Het succes van de aanpak in Rotterdam is in andere steden niet onopgemerkt gebleven. Delegaties uit Amsterdam, Maastricht, Alblasserdam, Amstelveen en Den Haag komen vandaag samen met Opzoomer Mee in de Pauluskerk.

"Wij zijn als Opzoomer Mee alleen voor Rotterdam, maar we kunnen wel onze kennis delen en dat zijn we het afgelopen jaar gaan doen met de verschillende steden die ook gestart zijn", zegt Ireen. "Donderdag komen we voor het eerst met z'n allen bij elkaar en dan gaan we uitwisselen." Na de top komt er een slotverklaring die voor iedereen toegankelijk is.