Honderden feestjes rondom Songfestival, maar is er ook plek voor de gewone Rotterdammer?

De gemeente Rotterdam heeft tweehonderdzestig plannen binnengekregen van inwoners die hun eigen feest willen geven tijdens het Songfestival. Projectmanager Dave Geensen verwacht dan ook activiteiten in alle hoeken van de stad. Partygoeroe Ted Langenbach is wel bang dat hij geen feestje kan geven in 'zijn' Maassilo.

"Wij dachten dat dat Songfestival ook bedoeld was voor mensen die een leuk feest wilde geven", vertelt Langenbach. "Sterker nog, wij hebben nog gelobbyd om het Songfestival naar Rotterdam te krijgen. Maar nu is ook de club (red. Now&Wow) geconfisqueerd door de mensen van het Songfestival, die gaan daar hun eigen feesten geven."

Langenbach vindt dat alle Rotterdammers mee moeten kunnen doen. "Maar ik las vorige week dat er in Amsterdam meer afterparties worden gehouden dan in Rotterdam."

Rotterdammers die hun eigen feestje willen geven tijdens het festival, konden tot 15 december hun plannen indienen. Langenbach heeft dit niet gedaan. "Wij gingen er vanuit dat wij in onze eigen club ons eigen feest konden geven."

'We willen uitpakken'

Nu zegt hij dat hij artiesten heeft moeten afzeggen in de periode tijdens het Songfestival. "Wij wilden best wel uitpakken, maar wij kunnen niet drie maanden van tevoren een programma samenstellen."

Projectmanager Songfestival bij de gemeente Rotterdam, Dave Geensen, reageert op de klacht van Langenbach. "Wij als projectteam zijn niet de exploitant van de Maassilo, terwijl daar zijn grootste zorg zit. Wij hebben niets te zeggen over wat er tussen de vier muren van de Maassilo gebeurt. Als hij er niet uitkomt met de exploitant, dan gaat ons dat de macht een beetje te boven."

Langenbach en de organisatie van het festival, zijn, toen net bekend was gemaakt dat het Songfestival naar Rotterdam zou komen, wel in gesprek geweest. "Maar dan gaat het naar RotterdamFestivals en de Publieke Omroep, dan ben je een soort tussenpersoon", vertelt Langenbach. "Dat is heel log en toen hoorde ik niets meer. Ik had gehoopt dat het in 2020 een beetje open lag."

Samenwerken

Langebach vindt dan ook dat er meer moet worden samengewerkt. "Het Songfestival zou een smeermiddel moeten zijn om Rotterdam weer op de kaart te zetten als uitgaansstad." Hier is Geensen het mee eens. "Wij vertrouwen erop dat, Ted zijn ondernemerschap kennende, hij ons alsnog gaat verrassen met een feest. Op welke locatie dan ook."

In de zorgen van Langenbach over de weinige feestjes in Rotterdam, kan Geensen zich niet vinden. "Wij hebben een oproep gedaan waarin Rotterdammers hun eigen plannen konden maken. We hebben tweehonderdzestig plannen binnengekregen."

Vanwege het 'overweldigende' aantal aanvragen, maakt Geensen zich daarom dus ook geen zorgen of het in alle hoeken van de stad wel feest gaat worden.

Eigen plek voor feestjes

Ook reageert Geensen op de bezetting van de Maassilo tijdens het festijn. "Het is gebruikelijk dat de delegaties van het Songfestival een eigen plek hebben waar ze elkaar zien en hun feestjes vieren."

"In een heel vroeg stadium hebben wij daarom gesproken met de Maassilo en wij hebben aan Hilversum doorgegeven dat de Maassilo een hele goede plek is voor de feestje van de delegaties. De exploitant van de Maassilo heeft laten weten daar enorm naar uit te kijken. En ik denk dat er verder ook nog genoeg kansen zijn voor de Maassilo om daarop in te haken."

Geensen zegt donderdagmiddag Ted nog een keer bellen om te kijken of hij hem ergens bij kan helpen.