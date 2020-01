Buurt eist maatregelen tegen junks: 'Poep, kots en urine voor de deur. We zijn het zat!'

Ze zijn de overlast volledig zat. De overlast door kotsende, gebruikende en plassende junks loopt de spuigaten uit, zeggen bewoners van de Museumstraat, Tuinderstraat en Hobokenstraat in het centrum van Rotterdam. "Soms zit er weer een junk te blowen aan de andere kant van de voordeur en dan ruik ik dat gewoon in mijn huis."

De boze bewoners hebben spandoeken opgehangen in de straat. "Opzoute" staat er te lezen, net als "Gooi de gebruikersruimte open". Sinds dat een gebruikersruimte in de buurt gesloten is, zwerven de junks uit over de stad en hebben ze in de Museumstraat en omgeving een prettig plekje gevonden om drugs te gebruiken. Tot ergernis van de bewoners.

"Er gaan hier trappen naar de woningen", legt Sandra van der Wensen uit. "Want daar zitten ze uit het zicht. Maar ze poepen, kotsen, plassen daar en dat allemaal voor je deur. Er zit soms zelfs bloed aan de muur of ze voeren er seksuele handelingen uit."

De problemen waren wel wat minder toen er verderop in de straat tijdelijk een mobiele camera werd geplaatst. Dat zorgde ervoor dat de overlast ook minder werd. Die camera's zien de bewoners dan ook graag terugkomen. "Plus dat we toch wel willen dat de trappen afgesloten worden met een hek of iets dergelijks."

Het is niet voor het eerst dat de buurt zich boos maakt over de overlast. De politie, wooncorporatie en zelfs de burgemeester zijn op de hoogte van de problemen. Maar er verandert voorlopig nog niet veel. "Er is één wijkagent voor deze wijk. Één! Die kan natuurlijk niet veel uithalen", zegt Van der Wensen. "Daarom vragen we hier nu aandacht voor. Er moet echt iets gebeuren, want op deze manier gaat onze buurt naar de knoppen."

Arwin Siermans, stadsmarinier Rotterdam Centrum, zegt de buurtbewoners goed te snappen. Hij heeft donderdagochtend een gesprek gehad met burgemeester Aboutaleb en de politie.

Siermans vertelt dat ze meteen aan de bak gaan. "Er wordt deze week nog een tijdelijke camera geplaatst." Binnen een week of zes moet deze worden vervangen door een permanente camera.

Daarnaast is het streven om de mensen die overlast veroorzaken uit de portieken te weren. "Samen met Woonstad zijn we bezig met het afsluiten van de portieken."