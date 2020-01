Hoe bereid u zich voor op de dreigende verkeerschaos op de N3?

Laat je de auto staan en pak je de fiets? Of ga je met de bus of trein naar je werk. In de Drechtsteden is dat een vraag die aan veel keukentafels ter sprake komt. Vanaf zondagavond gaat de Wantijbrug (N3) dicht, met alle gevolgen van dien.

Per dag reizen er zeventigduizend mensen over de Wantijbrug. De omleidingsroute voor de komende tien weken gaat via de A15 en de A16, maar dat is voor veel mensen een flinke omweg. Belangrijke wegen in Dordrecht zijn afgezet.

Bent u bang voor een verkeerschaos? Welke maatregelen neemt u? Heeft u een e-bike gehuurd? Heeft u tips?

