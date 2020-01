Politie zoekt getuige in zaak Raisa Fairbairn

Het zesde seizoen van Bureau Rijnmond gaat donderdag van start. In de eerste aflevering wordt de zaak van Raisa Fairbairn besproken, die overleed nadat ze in de Maas terecht kwam.

De 28-jarige Raisa Fairbairn raakte dinsdag 7 januari te water bij kop van Zuid en overleed als gevolg daarvan. De politie zoekt een belangrijke getuige in deze zaak. De broer van het slachtoffer is vermist sinds de nacht dat Raisa in het ziekenhuis belandde.

Beroofd van spaargeld

Andere zaken die besproken worden gaan over de 44-jarige Rozenburger die in Spijkenisse om het leven kwam door meerdere steekwonden. Ook wordt aandacht besteed aan de beroving van een bejaarde man.

De politie zoekt verder naar mensen die betrokken zijn geweest bij de mishandeling van de man, die op nieuwjaarsnacht aan de Sumatraweg in Rotterdam werd gevonden. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar.

Bureau Rijnmond is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zijn op TV Rijnmond.