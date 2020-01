Moniz over situatie Fortes: 'Bod Sparta schandalig laag en respectloos'

Ricardo Moniz is niet blij met Sparta. De trainer van Excelsior stoort zich ontzettend aan de handelswijze van de stadsgenoot rond de transfer van Jeffry Fortes. ''Wat Sparta biedt is schandalig laag. Dit is gewoon respectloos'', zegt hij een dag voor het competitietreffen met Telstar.

Moniz vervolgt: ''Geef dan dat bedrag. Sparta moet niet proberen om hem voor een heel klein bedrag over te nemen. Hij gaat deze zomer al en nu maken ze hem gek. Het is ja of nee. Dat kan toch in één dag? Daar hoef je niet weken overheen te laten gaan.''

Fortes zelf is het niet eens met de woorden van zijn trainer. ''Het zegt genoeg dat iemand denkt dat een ander mij gek kan maken. Ik ben 30 jaar. Niemand vertelt mij wat ik moet doen. Niemand maakt mij gek. Ik maak mij eigen keuzes.''

De toekomstige Spartaan begon vorige week tegen FC Dordrecht op de bank en zal ook tegen Telstar niet beginnen. ''Zelf vind ik het niet fijn om niet op honderd procent te spelen. De ploeg heeft niets te maken met wat er allemaal speelt. De trainer heeft dat gevoel ook. Wat heeft hij aan een speler die niet honderd procent gefocust is? Ik zou het graag willen ontkennen. Ik ben een prof en heb al vaak genoeg de knop omgezet. Maar nu is het moment daar dat ik niet honderd procent bij de groep ben.''

De middenvelder geeft dus aan dat hij er niet helemaal met zijn hoofd bij is. ''Dat moet snel opgelost worden. Nogmaals: het is ja of nee. Daarna moet hij over gaan tot de orde van de dag, want hij heeft hier zijn contract'', zegt Moniz hierover.

Luigi Bruins is geschorst tegen Telstar. Arsenio Valpoort is deze week geblesseerd geraakt aan zijn hamstring en doet ook niet mee. Excelsior - Telstar begint vrijdagavond om 20:00 uur en is te volgen via een livestream op onze site.

Bekijk de interviews met Ricardo Moniz en Jeffry Fortes hierboven terug.