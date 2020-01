Beveiligingsbranche luidt noodklok over explosief aantal evenementen

De veiligheidsbranche maakt zich zorgen over het grote aantal evenementen in ons land. Volgens de in Gorinchem gevestigde branchevereniging Nederlandse Veiligheidsbranche nemen de risico's toe, onder meer door een gebrek aan personeel en een gebrek aan coördinatie met gemeentes en politie. "Beveiliging wordt vaak als sluitpost gezien."

De branchevereniging trekt nu aan de bel, omdat dit jaar veel grote festivals evenementen op de agenda staan. In Rotterdam is er het Eurovisie Songfestival, Den Haag ontvangt duizenden veteranen met aanhang en fans voor de Invictus Games, er is de Formule I in Zandvoort en Sail Amsterdam. “Vorig jaar werden voor het eerst meer dan 1000 festivals gehouden, dat zullen er in 2020 niet minder zijn.”

De club zegt op korte termijn met alle betrokken organisaties een gesprek te willen over onder meer de vergunningverlening, het toezicht daarop en de onderlinge samenwerking. “Wij zijn bezorgd of gemeente, politie en organisatoren voldoende zicht hebben op de kwaliteit van de beveiliging en samenwerking met politie en andere overheden. Beveiliging wordt vaak als sluitpost gezien, terwijl de veiligheid van bezoekers prioriteit zou moeten hebben.”

De Nederlandse Veiligheidsbranche wijst er op dat niet alleen het grote aantal evenementen een probleem is. De branche kampt net als bij de politie met personeelstekorten en met hogere kosten voor de inhuur van beroepskrachten. “Opdrachtgevers doen er verstandig aan om goed naar de kwaliteit van het in te huren beveiligingsbedrijf te kijken.”