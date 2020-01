Beelden van vluchtauto daders doodsteken Robby

Het drama speelt zich af op 23 december rond 23.50 uur aan de Lijnzaaddreef in de wijk De Akkers in Spijkenisse. Samen met een vriend gaat hij buiten naar een verdachte situatie. Er volgt een worsteling met een groepje mannen. Robby wordt diverse malen in zijn rug gestoken en overlijdt ter plekke.

Van een zwarte auto, waarin de vier verdachten vluchten, zijn beelden.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.