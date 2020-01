Geuzenpenning 2020 naar Saoedische mensenrechtenorganisatie ACPRA

Mensenrechtenvereniging ACPRA uit Saoedie-Arabië krijgt dit jaar de Geuzenpenning. Dat heeft de stichting Geuzenpenning donderdag in Vlaardingen bekendgemaakt. ACPRA is een van de weinige onafhankelijke mensenrechtenorganisaties in Saoedie-Arabië.

ACPRA staat voor The Saudi Civil and Political Rights Association. Sinds haar oprichting in 2009 heeft de club druk uitgevoerd op het Saoedische bewind om hervormingen door te voeren. Het land op het Arabische Schiereiland is een absolute monarchie met een streng islamitische wetgeving. Mensenrechten in het algemeen en de rechten van vrouwen worden er regelmatig geschonden.

De inmiddels verboden beweging maakt zich er hard voor dat vooral de Saoedische jeugd op latere leeftijd niet te maken krijgt met mensenrechtenschendingen. Dat doet de organisatie door mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting voor het voetlicht te brengen. Ook heeft ze geregeld kritiek op het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken dat verantwoordelijke is voor martelingen en onderdrukking in het land. En ACPRA ondersteunt families van gevangenen juridisch.

De activisten van ACPRA hebben een zware prijs voor hun werk betaald, schrijft de stichting Geuzenpenning. "Oprichters en leden zitten al jarenlang in de gevangenis zonder enig zicht op vrijlating." Andere leden krijgen reisverboden opgelegd en het dringende advies om zich niet meer te laten horen of zien op sociale media 'anders worden ze opgepakt'.

De Geuzenpenning wordt op 13 maart uitgereikt in de Grote Kerk van Vlaardingen. Een vertegenwoordiger van een mensenrechtenorganisatie in Londen neemt de prijs in ontvangst.