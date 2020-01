Justitie eist 12 jaar cel tegen 'opa Frits' voor cocaïnehandel

De 54-jarige Spijkenisser Bridjmohun B., alias Opa Frits, moet wat justitie betreft 12 jaar de gevangenis in voor de handel in harddrugs. Onder zijn leiding zouden tussen 2016 en 2018 grote hoeveelheden cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Rotterdam zijn getransporteerd. Dat meldt Crime Site.

Tegen vier kompanen van B. zijn straffen tussen de elf en vier jaar geëist. Het gaat om mannen uit onder meer Capelle aan den IJssel en Rotterdam.

Volgens justitie had de organisatie contact met corrupte douaniers als Gerrit G. en Gerti V. Ook een medewerker van de Belastingdienst zou de groep van dienst zijn geweest. Hij zocht bedrijven uit die geschikt waren voor de import van coke.

Leuker kunnen we het niet maken

De belastingmedewerker had de bijnaam 'Leuker'. Volgens justitie was dit een verwijzing naar de slogan van de Belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Het bewijs tegen B. en zijn medeverdachten steunt onder meer op ontsleutelde pgp-berichten. PGP staat voor Pretty Good Privacy. Via dit systeem dachten criminelen een buiten het zicht van de politie met elkaar te kunnen communiceren. Maar niets bleek minder waar. Toen in Canada een server vol pgb-berichten in beslag werd genomen, kon de politie daarin volop gaan schatgraven.

Via pgp spraken de verdachten niet alleen over drugs, maar ook over de bestelling van een machinepistool en handvuurwapens met en zonder geluiddemper. De opbrengsten uit de drugshandel werden onder meer gebruikt om een chalet op een vakantiepark in Rockanje te kopen.

Volgende week staan nog negen verdachten in deze zaak voor de rechter. Onder hen zijn drie dochters van B. Zij worden verdacht van witwassen.