Wethouder diep door het stof voor uitspraken over vluchtelingen

De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga is donderdag diep door het stof gegaan vanwege zijn uitspraken over een maximaal aantal nieuwe statushouders dat Rotterdam aan zou kunnen. Wijbenga zei in de Rotterdamse gemeenteraad dat een opiniestuk op persoonlijke titel hierover niet de juiste weg was. “Het was niet juist om deze steen in de vijver te gooien."

De wethouder schreef in een artikel dat Rotterdam 640 nieuwe statushouders per jaar aankan. Worden het er meer, dan kan dat volgens hem een te groot beroep doen op bijvoorbeeld huizen, banen en onderwijs. Verschillende politieke partijen wilden over die uitspraken in debat met de wethouder.

Coalitiepartij PvdA trapte af en sprak over een proefballon van de VVD. Het bestuur van de stad, waar PvdA onderdeel van is, is niet voor een grens aan het aantal statushouders.

DENK opende gelijk de aanval op de wethouder. “Van een bepaald soort mensen mag er maar een bepaald aantal zijn. Het is vol-is-vol-retoriek, 'eigen volk eerst'”, vond Stephan van Baarle van DENK. “We hebben hier te maken met de Orbán van Rotterdam", zei hij, verwijzend naar de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Dat kwetste verschillende raadsleden. De VVD zei dat deze wethouder zich juist erg inspant voor vluchtelingen. DENK vindt niet dat de vluchtelingen de woningen afpakken, maar dat de VVD zelf de sociale woningen sloopt, net als de rest van het sociale stelsel.

Verschillende partijen in de gemeenteraad maakten zich zorgen over wat de schade van Wijbenga's artikel voor de vluchtelingen zou zijn. “Er is weer een groep gestigmatiseerd. Dat had niet mogen gebeuren”, zegt Ercan Büyükçifci van Nida. Wethouder Wijbenga zou vluchtelingen als zondebokken gebruiken en hen de schuld geven een mogelijk gebrek aan betaalbare huizen en de tekorten in het onderwijs.

D66 vond dat de wethouder met zijn persoonlijke mening in zijn eigen voet schiet, zijn mening over vluchtelingen gaat tegen zijn eigen beleid in. D66 vond dat Wijbenga zijn woorden als wethouder moet terugnemen, anders zouden er consequenties zijn.

Het CDA wees erop dat er wel gesproken moet kunnen worden gesproken over de gevolgen van de komst van vluchtelingen naar Rotterdam. Het CDA vindt het goed dat er een discussie is, maar dan zonder te zeggen dat nieuwkomers het probleem zijn. Ook moeten geen concrete aantallen worden genoemd.

Leefbaar Rotterdam vroeg de wethouder juist zijn rug recht te houden. De partij is voor het terugdringen van het aantal vluchtelingen, maar vindt dit een rare gang van zaken. Joost Eerdmans vroeg zich hardop af wat nu de boodschap richting de politiek in Den Haag was.

De VVD nam het op voor de eigen wethouder. Inhoudelijk is de partij het eens met de oproep van Wijbenga, maar de manier was niet handig: "Dit was eens en nooit weer."

Burgemeester Aboutaleb maakte duidelijk dat de oproep van de wethouder geen officiële status heeft. Anders had hij goedkeuring nodig van het hele college.

De wethouder zei herhaaldelijk dat hij het niet op deze manier had moeten doen. Hij verklaarde zijn mening niet in te kunnen trekken, maar voortaan zou zoiets op de officiele manier moeten: via de Rotterdamse gemeenteraad.

Wat Wijbenga betreft heeft wat er gebeurd is geen enkele consequentie voor zijn eigen beleid: "Iedere vluchteling in Rotterdam kan rekenen op mijn volledige inzet."