FC Dordrecht versterkt selectie met terugkerende Gravenberch

Danzell Gravenberch keert na afwezigheid van vier jaar terug op het veld van FC Dordrecht. De 25-jarige voetballer heeft een contract getekend tot het einde van dit seizoen. Gravenberch komt over van TOP Oss, waar hij sinds september speelde.

Gravenberch is opvallend genoeg zowel als spits als centrumverdediger in te zetten. Bij FC Dordrecht gaat Gravenberch vooral spelen als aanvaller. Dat hij nu juist als aanvaller mag spelen heeft de doorslag gegeven. “FC Dordrecht ziet in Danzell de gewenste spits en dat spreekt hem bijzonder aan. Hij ziet dit als een mooie springplank om terug te komen richting de top”, laat zaakwaarnemer Stefano van Delden weten.

Nadat de Amsterdammer in 2016 vertrok bij FC Dordrecht heeft Gravenberch gespeeld bij Reading FC, KSV Roeselare en eerdergenoemde TOP Oss. FC Dordrecht is de selectie flink aan het versterken want naast de komst van Gravenberch presenteerde de nummer 20 van de Keuken Kampioen Divisie ook de komst van Achraf El Bouchataoui en Robin Polley.