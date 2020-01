Landelijk holocaust monument voor een keer in zijn geheel in Rotterdam te zien

In Rotterdam is donderdagavond het tijdelijke holocaustmonument Levenslicht onthuld. Het monument is gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Daan Roosegaarde in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Levenslicht wordt gevormd door 104 duizend lichtgevende stenen. Bij het monument Loods 24 aan de Stieltjesstraat in Rotterdam-Feijenoord is het kunstwerk gepresenteerd in aanwezigheid van onder andere burgemeester Aboutaleb en Gerbi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

104 duizend slachtoffers

Het aantal stenen dat Levenslicht vormt, staat voor de 104 duizend Nederlandse Joden, Roma en Sinti die slachtoffer werden van de holocaust. Het kunstwerk met een diameter van 20 meter is in Rotterdam eenmalig in zijn geheel te zien. Na donderdagavond gaat het in delen naar 170 gemeenten in Nederland.

Omdat de holocaust in heel Nederland slachtoffers kent, is gekozen voor een monument dat door het land te zien zal zijn. In Rotterdam is het in zijn geheel te zien om de massaliteit van de vervolging van Joden, Roma en Sinti aan te duiden.

Het Comité 4 en 5 mei heeft de opdracht gegeven voor een tijdelijk monument in het jaar 2020 vanwege de viering van 75 jaar vrijheid. Levenslicht ‘ademt’ licht, dat symboliseert volgens het comité dat de herinnering aan de slachtoffers levend moet blijven.

Traditie

Kunstenaar Daan Roosegaarde koos voor losse stenen, omdat het een joodse traditie is om bij een graf of herdenkingsplek een steentje achter te laten. Ook in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk bij herdenkingen.

Levenslicht is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de holocaust. Elk jaar op 27 januari wordt die internationaal herdacht. Op 27 januari 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. In Nederland is de herdenking altijd op de laatste zondag van januari.

Onder meer de gemeenten Dordrecht, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Alblasserdam, Sliedrecht en Nissewaard hebben eind januari een speciaal programma rond Levenslicht.