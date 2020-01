Schiedamse wethouder en burgemeester Aboutaleb vallen in de prijzen

Aboutaleb wordt geroemd om zijn capaciteit om groepen te verbinden die soms ver uit elkaar lijken te liggen. Ook zijn aanpak van het veiligheidsbeleid en rol in de stuurgroep ‘veilig in de wijk’, waarbij hij vragen beantwoordt van alle inwoners, wordt zeer gewaardeerd. Aboutaleb won de titel Beste Lokale Bestuurder al twee keer eerder.

Fahid Minhas was een van de drie genomineerde kandidaten op wie kon worden gestemd. Hij is blij met de prijs. “Ik zet me als wethouder sinds 2018 vol energie in om Schiedam beter te maken. Het is voor mij een stimulans om de komende jaren met volle kracht door te gaan".

De Schiedamse wethouder denkt dat zijn stad hiermee nog beter op de kaart kan worden gezet.