Schiedamse wethouder valt in de prijzen

Fahid Minhas was een van de drie genomineerde kandidaten op wie kon worden gestemd. Hij is blij met de prijs. “Ik zet me als wethouder sinds 2018 vol energie in om Schiedam beter te maken. Dat ik tot de drie genomineerden behoorde beschouwde ik al als een hele eer. Dat ik de verkiezing nu ook win vind ik natuurlijk geweldig. Het is voor mij een stimulans om de komende jaren met volle kracht door te gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we Schiedam hiermee ook verder op de kaart zetten. Ik bedank alle stemmers die mij hebben gesteund!”