Het weer van vandaag: vergeet je paraplu niet!

Vanochtend passeert vanuit het westen een storing met regenachtig weer. In de loop van de middag wordt het droger, maar een bui blijft wel mogelijk. Het wordt 10 graden en de wind ruimt naar het zuidwestenwind en is matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Vanavond en vannacht trekken enkele buien over de regio. Het koelt af naar 5 graden. Langs de kust neemt de westenwind toe tot krachtig of hard, windkracht 6 of 7.