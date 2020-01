Kinderboerderij: 'Wij gaan weer open na de brand, echt waar!'

"We gaan weer open. Wanneer weet ik niet. Maar we gáán open", zegt Ingrid Herman van de Dierenhoek 't Sparretje in Maassluis. De kinderboerderij ging voor een deel in vlammen op, enkele dagen na de jaarwisseling.

Op het terrein ligt een grote stapel met rommel. "Alles ligt nu vol met grofvuil dat nog opgehaald moet worden. Hier lopen normaal de dieren, maar dat kan nu niet."

De dierenhoek is voorlopig gesloten. Hoe lang dat zo blijft is niet duidelijk, zegt Herman. "We willen eerst zeker weten dat de dieren weer 'hun normale ik' weer zijn. En ook moet dit grofvuil weg zijn. En dan kunnen we weer open."

Een positief punt is dat de speeltuin inmiddels weer is heropend. Vrijwilligers en een hoveniersbedrijf hebben keihard gewerkt om alles schoon te maken. "Da's wel een pluspuntje", gaat Herman verder. "Daar zijn we wel heel blij mee."

Oplichter

En als al het gedoe rondom de brand nog niet genoeg is, wordt 't Sparretje nu ook nog geconfronteerd met een oplichter die geld probeert te verdienen aan de brand. Herman: "Mijn nichtje kreeg via Whatsapp berichten dat ik geld nodig had en of ze vier rekeningen wilde betalen. Alleen dat was ik niet. Er is iemand actief die bezig is met oplichting."

Herman heeft een melding gedaan bij de politie en de fraudehelpdesk. Ze kreeg het advies om vooral via social media te delen dat er een oplichter actief is. "Maar als blijkt dat er ook echt geld is overgemaakt, dan moeten we ook aangifte gaan doen."

