Omstreden bouwplannen Parkhaven010 aangepast

De plannen voor de bebouwing aan de Parkkade in Rotterdam zijn aangepast. De kade wordt breder en groener, na klachten van omwonenden over de bouwplannen.

"De kade is zeven meter breder geworden", zegt Job van Zomeren van ontwikkelaar Era Contour. "De gebouwen worden zeven meter minder diep. Daarmee komen we tegemoet aan de bezwaarpunten van de omwonenden. Op de kade komt nu een groenstrook van vier meter breed."

Omwonenden hadden eerder fel uitgehaald naar de plannen voor een 'muur aan bebouwing' tussen het park en het water. Volgens Van Zomeren is ook daarnaar geluisterd. "De ruimte tussen de gebouwen is vergroot", zo zegt hij. "Er komt één torentje minder in het plan, waardoor je veel makkelijker tussen de gebouwen doorkijkt naar het park."

Zicht over de rivier

De sfeer op de informatieavond, donderdag, was al heel wat positiever dan acht maanden geleden. Dat was op zich niet zo vreemd, want dit keer waren het vooral de mensen die geïnteresseerd waren in een woning, die op de avond afkwamen.

"Het uitzicht op het Noordereiland aan de ene kant en de rivier aan de andere kant", zegt een bezoeker lachend. "Wat wil je nog meer bij een zonsopkomst?"

In tegenstelling tot de bezoekers acht maanden geleden, waren de belangstellenden donderdag niet echt van mening dat de bebouwing ten koste gaat van het park. "Het valt er toch buiten. De Maastunnel zit er ook nog tussen", lieten meerdere mensen weten.

De gemeenteraad van Rotterdam moet nog akkoord gaan met de bouwplannen. Dat besluit volgt binnen twee weken.

Kritiek

Is alle kritiek dan als sneeuw voor de zon verdwenen? Nee, maar de criticasters van acht maanden geleden waren voor deze informatieavond niet uitgenodigd. Volgens de tegenstanders kregen zij dinsdag een brief van de projectontwikkelaar dat ze geen uitnodiging hebben gekregen, omdat ze tegenstander zijn van het plan.

De tegenstanders hebben een boze brief gestuurd aan wethouder Kurvers, waarin tekst en uitleg wordt geëist. Anderen zouden namelijk al een week eerder een uitnodiging hebben gekregen. Ze vinden het onacceptabel dat de partijen achter het plan een verschil maken tussen voor- en tegenstanders van het plan. "Ook dit is weer een niet-transparant en ondemocratisch resultaat van de gekozen vorm", schrijven ze aan de wethouder.