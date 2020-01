Aanhouding na vechtpartij in Prins Alexander

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag iemand aangehouden na een vechtpartij tussen groepen jongeren in Rotterdam-Prins Alexander. Twee broers raakten gewond. Een van hen hield een gebroken neus over aan de mishandeling.

De politie werd getipt dat er werd gevochten in de Vignolastraat. "Maar toen we daar arriveerden zagen we niemand", legt een woordvoerder van de Politie Eenheid Rotterdam uit. "Door een getuige werden we naar een woning in een flat gestuurd en daar zaten de twee broers, die letsel hadden opgelopen."

De twee vertelden dat ze waren mishandeld door een groep jongeren, verderop in de straat. Even later wezen ze op een voorbijganger, die een van de jongeren uit de groep zou zijn. Hij is aangehouden.