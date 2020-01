Vincent Schildkamp in FC Rijnmond

Vincent Schildkamp over aantrekken Róbert Boženík: 'Vrees dat het een lastig verhaal wordt'

Vincent Schildkamp over bestuurscrisis bij Feyenoord: 'Het valt niet meer uit te leggen aan de supporters'

Vincent Schildkamp in FC Rijnmond over bestuurscrisis bij Feyenoord: 'Het valt niet meer uit te leggen aan de supporters'

Vincent Schildkamp was vrijdagmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De presentator/commentator van Fox Sports schoof aan naast presentator Bart Nolles, Geert den Ouden en Dennis van Eersel.

Tijdens de uitzending van FC Rijnmond werd de vraag gesteld: wie is nou eigenlijk de baas bij Feyenoord? Schildkamp: "Dat is een vraag die al zo'n twee à drie jaar boven de markt hangt. De eeuwige strijd tussen de Vrienden van Feyenoord, de Raad van Commissarissen en de directie die daar tussenzit. Niemand weet echt wie de baas is. De vraag werd ook gesteld tijdens de nieuwjaarsreceptie, daar kwam ook een warrig antwoord op van Mark Koevermans. Hij kwam met een heel rare metafoor.

Maar volgens mij is vooral het probleem dat het niet meer uit te leggen is. Als jij als supporter van Feyenoord naar je club kijkt, dan denk je: al die mensen zeggen dat ze begaan zijn met het lot van Feyenoord, maar je krijgt ze niet aan tafel om een sluitend plan of oordeel te vellen over wat ze moeten doen. Dat valt niet te begrijpen als je supporter bent van Feyenoord."

Róbert Boženík

Feyenoord is naarstig op zoek naar een spits. De presentator en commentator van Fox Sports verwacht dat het aantrekken van Róbert Boženík een moeilijk verhaal wordt. "HSV heeft 3,1 miljoen euro geboden, plus de garantie dat ze in de zomer acht ton bijbetalen. Dan ga je al richting de vier miljoen.

In de zomer is er al een bod geweest van CSKA Moskou van een kleine vijf miljoen. Als Feyenoord daarin mee moet, plus een agent die betaald moet worden én salaris, dan ga je richting een investering van acht à negen miljoen euro. Dat geld heeft Feyenoord niet. Ik vrees eerlijk gezegd dat het een lastig verhaal wordt."

Bekijk hierboven twee fragmenten terug. Later komt hier ook heel de uitzending online.