Vincent Schildkamp is vrijdagmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De presentator/commentator van Fox Sports schuift aan naast presentator Bart Nolles, Geert den Ouden en Dennis van Eersel.

De ballen gaat weer rollen in de eredivisie. Natuurlijk gaan we praten over Feyenoord - SC Heerenveen en Ajax - Sparta. Ook de bestuurlijke onrust bij Feyenoord komt aan bod.

FC Rijnmond begint vrijdag rond 17.20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.