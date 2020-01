Geblesseerde Andy Murray wilde naar Rotterdam Ahoy komen

ABN AMRO World Tennis Tournament in 2019

Andy Murray was van plan om in februari naar het ABN AMRO World Tennis Tournament te komen. De Brit zegt in gesprek met de BBC dat hij door een terugslag na lang blessureleed niet in actie komt in Rotterdam.

De drievoudig Grand Slam-winnaar stond niet op de deelnemerslijst voor de 47ste editie van het toernooi in Rotterdam Ahoy, maar wilde gebruik maken van een wildcard.

In 2019 onderging Murray een zware heupoperatie en gevreesd werd voor het einde van zijn carrière. Toch maakte hij zijn comeback en won in oktober zelfs het toernooi van Antwerpen, door Stanislas Wawrinka te verslaan in de finale.

De voormalig nummer één van de wereld was één keer de sterkste in Rotterdam. In 2009 won hij het toernooi, door af te rekenen met Rafael Nadal.

Het ABN AMRO World Tennis Tournament vindt plaats van 8 tot en met 16 februari.