Justitie verdenkt Spijkenisser stel van fraude met pgb-gelden

Een man en vrouw uit Spijkenisse moeten zich vrijdagmiddag voor de rechter verantwoorden omdat ze worden verdacht worden van pgb-fraude en het bestelen van cliƫnten. De twee hadden in het verleden opvang De Woonsprong in Hoogvliet. De inspectie gezondheidszorg (IGZ) gaf in december 2015 het bevel om te stoppen met zorgverlening.

De Belgische vrouw (51) en haar Nederlandse partner (42) begonnen de opvang. Ze hebben zelf ook een kind met een persoonsgebonden budget (pgb). In het pand dat ze bewoonden in Hoogvliet vingen ze ook jongeren op.

In 2014 kwamen de eerste klachten over de behandelingen. Cliënten en familie zouden uit elkaar worden gedreven, waarna de stichting het beheer over de financiën overnam. Ook zouden de cliënten onheus worden bejegend. Na mediaberichten over de wantoestanden volgden bezoeken van de inspectie. Die besloot vervolgens om de zorgverlening stop te zetten.

Sportauto's

Het stel ging vervolgens met een andere stichting verder in de wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse. Wat vooral opviel waren de sportauto's voor de deur. De toen nog Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge pleitte toen al voor meer toezicht op pgb-instellingen.



De aangifte van een voormalig cliënte leidde in eerste instantie niet tot een strafzaak. Tijdens een zogeheten artikel 12-procedure werd ook de klacht van een andere cliënte bij het dossier betrokken. Die informatie heeft er toe geleid dat de zaak vrijdag alsnog voor de rechter komt.