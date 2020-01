Vijf regionale zaken op 'Coldcasekalender'

De coldcasekalender met onopgeloste zaken wordt al een paar jaar verspreid onder gevangenen, in de hoop dat er waardevolle tips komen. Dit jaar krijgen ook alle tbs-instelling in Nederland de kalender.

Vorig jaar kreeg de politie 202 tips binnen die direct gelinkt kunnen worden aan de kalender. Waarschijnlijk ligt dat aantal nog hoger, omdat er ook anonieme tips zijn binnengekomen over deze zaken.

In onze regio werd in 2019 de cold case opgelost rondom Caroline van Toledo, beter bekend als de kofferbakmoord van Oostvoorne. Verder werd er ook iemand opgepakt voor de moord op Aziz Muhammed in 1991.

Er staan dit jaar 52 zaken op de kalender. Er zitten drie Rotterdamse zaken bij, één uit Papendrecht en één uit Krimpen aan den IJssel.

Vera van der Lee - Papendrecht - 1991

Werd op 29 januari 1991 vermoord aangetroffen in de Henri Polakstraat in Papendrecht. Ze had contact met meerdere mannen via seksadvertenties en ontving klanten in huis. Waarom ze is vermoord is altijd nog een raadsel.

Sedar Soares - Rotterdam - 2003

De 13-jarige jongen Sedar Soares wordt op 1 februari 2003 doodgeschoten, als hij samen met wat vriendjes sneeuwballen gooide naar een auto bij metrostation Slinge. In deze zaak wordt Gerald H. opgepakt, maar hij wordt in hoger beroep vrijgesproken, nadat getuigen hun verklaring intrekken.



Hans van der Mee - Rotterdam - 1990

Hans heeft samen met zijn vrouw Mia een elektronicawinkel aan de Ruilstraat in Rotterdam. Op woensdag 14 februari wordt het winkeleigenaar doodgeschoten bij een overval. De twee overvallers zijn nooit opgepakt.

Cornelis Speksnijder - Krimpen aan den IJssel - 2002

Eigenaar Cornelis Speksnijder wordt bij een overval op zijn supermarkt aan de Stad en Landschap doodgeschoten op 2 augustus 2002. Er is ooit een man voor opgepakt, maar hij is bij gebrek aan bewijs vrijgesproken.

Muhammed Erdogan - Rotterdam - 2003

Het slachtoffer was op 1 oktober 2003 werkzaam in de schoenenwinkel van zijn vader aan de Katendrechtse Lagendijk in Rotterdam, toen hij werd neergestoken door een overvaller. Enkele dagen later liepen vijftienhonderd mensen mee in een stille tocht voor het slachtoffer.