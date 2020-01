Terence Kongolo op huurbasis naar Fulham

Terence Kongolo speelt de rest van het seizoen bij Fulham. De oud-Feyenoorder wordt gehuurd van Huddersfield Town. Fulham komt uit in het Championship in Engeland en staat momenteel vierde in de stand.

Kongolo speelde tot 2017 bij Feyenoord en werd in zijn laatste jaar in de Kuip landskampioen met de club. AS Monaco nam Kongolo voor veel geld over, maar in Frankrijk slaagde de verdediger niet.

Sinds 2018 staat hij onder contract bij Huddersfield Town. Met die club speelde hij eerst in de Premier League, maar inmiddels Huddersfield Town net als Fulham actief op het één na hoogste niveau van Engeland.