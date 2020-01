'Rotterdam drukt mensen met een kleine beurs de stad uit'

Wie in Rotterdam op zoek is naar een woning in de sociale huursector staat al gauw zo'n tien jaar op een wachtlijst. Zelfs met een urgentieverklaring maak je weinig kans. Er is al lang een tekort aan huurwoningen in het goedkopere segment.

Huurders in Rotterdam zijn kritisch op het woningbeleid van de gemeente Rotterdam. Ze verenigen zich vrijdagmiddag tijdens een huurdersbijeenkomst van FNV Lokaal.

Dikke zakken

Wim Leewis van FNV Lokaal is medeorganisator, volgens hem voert de gemeente Rotterdam een politiek beleid dat mensen met een kleine beurs de stad uit drukt. "Met name het neoliberale beleid van Rutte heeft ertoe geleid dat het geld bepaalt wie kan bouwen. Dat zijn mensen met hele dikke zakken, daar wordt voor gebouwd", zegt hij.

Er wordt de komende jaren veel gebouwd in Rotterdam, de gemeente wil tot 2030 vijftigduizend nieuwe huizen te bouwen in Rotterdam. Wim Leewis is niet onder de indruk. "Dat zijn de woningen voor Amsterdammers die hier moeten komen wonen met dikke portemonnees."

Goede sier

Een deel van die nieuwbouw is wel bedoeld voor sociale huur "Maar dat is voor de eerste verhuur", zegt Leewis. "Mensen die bijvoorbeeld terminaal zijn, mogen daar komen wonen, want die gaan er in korte tijd weer uit. Dan kan gelijk de huur omhoog."

Volgens FNV maakt de gemeente op die manier goede sier met sociale woningen, maar dat is vaak maar voor één huurder. Zodra die verhuist, gaat de huur flink omhoog.

Leewis heeft hoop, na de uitspraak van de rechter over de Tweebosbuurt. Die zaak heeft laten zien dat slopen op basis van een politiek plan niet is toegestaan.