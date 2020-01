Schade tijdens jaarwisseling in Rotterdam met 20 procent gestegen

De schade door vuurwerk tijdens de jaarwisseling in Rotterdam ligt 41 duizend euro hoger dan vorig jaar. Dan gaat het om schade aan gemeentelijke eigendommen. Het is een stijging van twintig procent. Het schadebedrag kwam uit op 245 duizend euro.

Het overgrote gedeelte bestaat uit schade aan prullenbakken, verkeersborden en ondergrondse containers. De gemeente sluit niet uit dat het totaalbedrag nog verder toeneemt, omdat er mogelijk nog meer meldingen komen.

In Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling 63 mensen aangehouden. De Mobiele Eenheid is ingezet in Hillesluis, omdat daar problemen waren met groepen jongeren.



Vuurwerkshows

Het aantal bezoekers van de vuurwerkshow in het centrum van Rotterdam is afgenomen. Dit jaar kwamen er 61 duizend mensen op af. Bij de vorige editie waren naar schatting 71 duizend mensen.

In Hoek van Holland en Nesselande werden voor het eerst vuurwerkshows gehouden. In Hoek van Holland zijn naar schatting 3.600 bezoekers afgekomen. In Nesselande ging het om 6.000 mensen.

Ongeveer 33 duizend mensen hebben van de metro gebruik gemaakt om naar de vuurwerkshows te gaan. Daarvan gingen er 374 naar de nieuwe show in Nesselande.