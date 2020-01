Levensecht oefenen in het Skillslab in het Franciscus

Het zou zomaar een scene kunnen zijn, zoals je die ziet in een ziekenhuisserie. Een pasgeboren baby ligt op de behandelingstafel, maar de ademhaling is niet goed. Medisch personeel komt meteen in actie, als de baby blauw aanloopt.

Het ziet er zo echt uit, maar dat is het niet. Het maakt deel uit van het Skillslab in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De baby is een pop, maar is dus levensecht.

René Zonnebeld kijkt toe van een afstand. Hij is de opleidingsadviseur. "Het is heel belangrijk dat het Skillslab hier is", zegt Zonnebelt. "In het kader van de veiligheid en goede deskundige zorgverlening is het oefenen in een nagebootste situatie enorm belangrijk, zodat mensen zich zeker voelen als ze in de praktijk terecht komen."

De babypop heeft problemen, omdat er ontlasting in het vruchtwater is gekomen bij de bevalling. Als de situatie verslechtert, gaan de verpleegkundigen over op reanimatie.

Zonnebeld: "De materialen die we hier gebruiken zijn ook de materialen die in de praktijk gebruikt worden. De pop kan bewegen en geluid maken. De baby loopt blauw aan, als er sprake is van zuurstoftekort."

In het Skillslab kunnen tal van scenario's onderzocht of nagedaan worden. In de oefenruimte liggen ook armen, hoofden en andere lichaamsdelen die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld het aanleggen van een infuus te leren. Ook daarbij zijn alle oefeningen zo levensecht mogelijk gemaakt.

Tijdens de oefening krijgen de verpleegkundigen aanwijzingen van kinderarts Haringsma. Ook zij onderschrijft het belang van de oefening. "Gelukkig gebeurt dit bijna nooit. Dus je merkt dat bij iedereen, op z'n Rotterdams gezegd, 'het zweet in de bilnaad staat' als het gebeurt. Dit soort oefeningen zorgen ervoor dat mensen ook meer vertrouwen krijgen. Hier mag je nog fouten maken. Dat evalueren we, zodat ze in het echt niet gemaakt worden."

De reanimatie van de nep-baby was in de oefening overigens een succes.