Chris Natuurlijk gaat wild

Je weekend begint zaterdagochtend om 08:00 uur wild met Chris Natuurlijk en de Bospoldervos, een luipaard in de Rotterdamse haven, de wilde eend in het Museumpark en de tijger terug in de stad.

De Bospoldervos komt eraan. In het westelijk havengebied van Rotterdam werkt kunstenaar Florentijn Hofman met zijn team aan het enorme kunstwerk dat nu nog in vijf stukken op het terrein ligt. De zestien meter lange oranje vos met een zakje in zijn bek, is door Hofman ontworpen voor de Schiedamseweg in de wijk Bospolder-Tussendijken.

Chris Natuurlijk kijkt hoe het kunstwerk steeds meer vorm krijgt. Hofman koos voor een vos omdat hij slim en opportunistisch is. "Net als de mensen daar."

Bovendien doet de naam van de wijk Bospolder-Tussendijken de kunstenaar denken aan een plek waar natuur is. "Toevallig werd er vlak nadat ik de opdracht voor het kunstwerk kreeg, voor het eerst een echte vos gezien op het Dakpark vlak achter de Schiedamseweg."

Langzaam minder wilde eenden

Ben je vogel van het jaar, dan gaat het meestal niet zo goed met je. Dit jaar hebben Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland 2020 uitgeroepen tot Jaar van de Wilde Eend.

Een beetje vreemd lijkt dat wel, want deze watervogels zie je overal. Toch zijn er bijna ongemerkt steeds minder wilde eenden dan vroeger.

Chris Natuurlijk gaat te rade bij Kees Moeliker, de directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam die als bijnaam de eendenman heeft.

Luipaard op de havenkade in Rotterdam

Er sluipt een luipaard in de Rotterdamse haven en in de Italiaanse Dolomieten in Italië kuiert een kudde Afrikaanse olifanten. In de tentoonstelling Habitat - Bedreigde dieren gered , verplaatst fotograaf Erik Hijweege bedreigde dierensoorten als olifanten en luipaarden naar een nieuwe, veilige plek.

In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam waar de tentoonstelling te zien is, spreekt Chris Natuurlijk met Hijweege over de fotoserie waarvoor hij een speciale negentiende-eeuwse techniek heeft gebruikt.

Bero Beyer te gast

Aan de vooravond van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) dat op woendag 22 januari begint, is Bero Beyer te gast in Chris Natuurlijk.

De 49ste editie is voor Beyer zijn laatste als directeur van het festival.

Zaterdag 18 januari van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.