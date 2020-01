Dick Advocaat over onrust bij Feyenoord: 'Ik moet gewoon niet in de Kuip komen'

De tweede seizoenshelft voor Feyenoord gaat zaterdagavond van start. In de Kuip ontvangt de ploeg van trainer Dick Advocaat SC Heerenveen. En dus gaat het, na alle berichten over de bestuurlijke crisis bij de club, eindelijk weer eens over voetbal in Rotterdam-Zuid. "Het was heel rustig", lacht Advocaat. "Ik moet gewoon niet in de Kuip komen, ons terrein (trainingscomplex 1908, red.) ligt iets verder."

"Het wordt allemaal opgelost als de resultaten zo blijven. Maar dat het belangrijk is dat het rustig is, is ook duidelijk. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen", aldus de trainer van Feyenoord. "We praten er niet over met de spelers, die zijn bezig om te presteren morgen tegen SC Heerenveen."

Justin Bijlow

Advocaat zag Kenneth Vermeer deze maand vertrekken en dus is Justin Bijlow weer eerste doelman. "Hij is fit. Het is moeilijk voor mij om te beoordelen op welk niveau. Ik ken hem niet zo goed, maar hij maakt een frisse en gretige indruk."

Nieuwe spelers heeft Feyenoord nog niet gehaald. "We gaan er nog steeds vanuit dat er spelers komen, maar het is niet zo eenvoudig. Wel als je bulkt van het geld. We zijn ermee bezig, maar er komt een hoop bij kijken. Ook met agenten."

Feyenoord treft zaterdag SC Heerenveen, dat maar drie punten minder heeft dan de Rotterdammers. "Een belangrijke wedstrijd. Zij moeten aanhaken en wij kunnen zes punten los komen."

Rick Karsdorp zit tegen SC Heerenveen weer bij de selectie. Ridgeciano Haps is op de weg terug en Sven van Beek en Edgar Ié gaan ook weer aansluiten.