'Herbouw Tweebosbuurt beste plan voor toekomst'

De toekomst van de Tweebosbuurt is gehuld in nevelen. De nog zittende bewoners van de Rotterdamse volkswijk kregen vorige week van de rechter te horen dat ze niet uitgezet mogen worden. Toch gelooft directeur Marco Pastors van Nationaal Programma Rotterdam Zuid onverminderd in het plan voor een nieuwe buurt.

"De grote vraag is nu wat er op korte termijn gebeurt. Daar zullen de huidige bewoners ook mee zitten", zegt NPRZ-directeur Marco Pastors.

Hij wandelt een rondje door het buurtje in de Afrikaanderwijk. Het zicht is niet fraai. Achterstallig onderhoud, rommel op straat en aardig wat leegstaande huizen die dicht zijn gemaakt met stalen platen.

'Niet zomaar bedacht'

"Er zijn al heel veel mensen verhuisd en die hebben het over het algemeen op hun nieuwe plek ook best naar hun zin. Anderen willen weg. Dat proces loopt gewoon door."

"Voor de bewoners die op dit moment mogen blijven wil ik zeggen: wij zijn echt naar die uitspraak aan het kijken. We hebben dit niet zomaar bedacht."

Het plan voor slopen en herbouwen, heeft een pijnlijke kant, erkent Marco Pastors. "Het is natuurlijk ook heel vervelend voor mensen als er iemand langs komt die zegt: sorry, uw huis gaat weg voor de toekomst van de wijk. Maar het is nog altijd onze overtuiging dat dat het beste idee voor de toekomst is."

Meer variatie

De Tweebosbuurt bestaat nu voornamelijk uit bewoners met een laag inkomen. Woningcorporatie Vestia wil, in lijn met de plannen van de gemeente Rotterdam en het NPRZ 535 sociale huurwoningen slopen. In plaats daarvan moeten er zo'n 250 grotere huur- en koopwoningen komen.

Ook moeten er 137 sociale huurwoningen verrijzen voor bewoners die hun huis uit moeten, maar binnen de wijk willen blijven. Veel woningen ogen afgeleefd, maar zijn bouwkundig niet in slechte staat.

De grotere gedachte is dat er meer variatie in inkomen en opleidingsniveau de relatief arme Afrikaanderwijk goed zal doen.

Pastors: "In heel Rotterdam-Zuid en zeker in deze wijk staan gewoon veel te veel goedkope woningen. Met te veel goedkope woningen bij elkaar is het lastig om kinderen een goede toekomst te geven, om samenhang in een buurt te krijgen en om veel mensen aan het werk te laten gaan.

Prachtige woningen

Een van de problemen, volgens Pastors, zijn stagnerende 'wooncarrières' op Roterdam-Zuid. Als het een bewoner financieel beter gaat en vervolgens ruimer wil gaan wonen is er vaak weinig te vinden.

Vrolijk wordt Marco Pastors van het nieuwbouwproject in de Putsebocht waar in 2017 vijftig nieuwbouwwoningen werden opgeleverd op de plek van een oud woonblok. Dat is niet ver van de Tweebosbuurt.

Pastors: "Dit is zoals het gaat worden. In het begin waren veel mensen hier het er ook niet mee eens. Nu zijn dit prachtige woningen geworden, waardoor mensen die de weg naar boven hebben gevonden ook in de wijk kunnen blijven."

"Dan verhuist zo iemand bijvoorbeeld naar Barendrecht. Wij willen de stijgers juist op Zuid houden."

In Tweebosbuurt-kwestie lijkt de bal op dit moment bij woningcorporatie Vestia te liggen. Deze kan in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter, maar zegt zich nog te beraden. De Rotterdamse PvdA stelt voor een bemiddelaar aan te wijzen om bewoners en Vestia samen tot een oplossing te laten komen.