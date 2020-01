Henk Fraser: 'Eén keer in de 100 jaar win je met Sparta van Ajax'

Sparta wacht zondag een loodzware klus in de eerste competitiewedstrijd van 2020: uit bij koploper Ajax. Zonder Bryan Smeets, die kampt met hamstringklachten. Ook aanwinst Mica Pinto lijkt nog niet (wedstrijd)fit genoeg om in Amsterdam in de basis te starten.

Trainer Henk Fraser begrijpt dat de kans dat Sparta een resultaat haalt in de Johan Cruijff Arena uitermate klein is. "Eén keer in de 100 jaar win je van Ajax, één keer in de tien jaar krijg je een flink pak slaag. Het is aan ons om ergens voor te gaan", aldus de trainer van Sparta.

Real Madrid en Juventus

"We gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen. Maar als ploegen als Real Madrid, Valencia, Chelsea, Juventus, PSV en Feyenoord het daar verdomd moeilijk hebben, moeten wij wel weten waar we staan."

Ajax - Sparta begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.