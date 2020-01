Stadion Feijenoord staat ‘niet onwelwillend’ tegenover éénwording

Belangrijk voor de aandeelhouders en commissarissen van het stadion is dat het overduidelijk is dat Feyenoord als geheel er op vooruit gaat. “Het moet duidelijk zijn wat de éénwording oplevert,” wordt gezegd. Naar verluidt staat er een investeerder klaar om in Feyenoord te stappen, maar is één van de wensen dat de éénwording tussen het stadion en de BVO eerst geregeld wordt.

Algemeen directeur Mark Koevermans liet namens de club op de nieuwjaarsreceptie eerder deze week ook nog optekenen dat deze éénwording ook een rol speelt in het dossier Feyenoord City. “Wij willen dat nieuwe stadion met één organisatie, zoals we nu al naar elkaar toe groeien. Met één directie en liefst ook met één Raad van Commissarissen.”

In 2019 werd er al een belangrijke stap richting éénwording gezet met de aandelensplitsing rondom de Sportclub Feyenoord. Die stap was noodzakelijk om de aandelenstructuur eenvoudiger te maken.