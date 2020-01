Sluiting Wantijbrug: 'Ik denk dat het drie maanden ellende gaat worden'

Zondagavond is het dan zover. De Wantijbrug in Dordrecht gaat dan dicht voor alle auto's. Het verkeer wordt tot 3 april omgeleid via de A15 en de A16.

Veel andere belangrijke wegen in Dordrecht zijn óók afgezet. Wat volgens veel Dordtenaren kan leiden tot chaotische taferelen. Danny Peters is zo'n ondernemer die zich grote zorgen maakt: "Ik denk dat het drie maanden ellende gaat worden", zegt hij.

"We zijn voorgelicht door de gemeente maar dat heeft meer te maken met hoe het personeel naar het werk komt. We zouden met elkaar mee kunnen rijden, met scooters of op fietsen naar het werk kunnen komen. Dat is allemaal geen probleem."

Waar volgens Peters wel het probleem zit is het vervoer van zijn goederen. "Wij zitten in het staal en dat vervoeren we met flinke bussen en vrachtwagens. Deze moeten allemaal in de rij gaan staan op de Merwedestraat anders kunnen we het centrum niet in. Ik denk dat het ontzettend veel gedoe gaat opleveren."

'Negen van de tien'

Verkeerswethouder Rik van der Linden snapt wel dat de Dordtenaren zich zorgen maken: "Dat is logisch. Het is een hele belangrijke verkeersroute. Zeventigduizend voertuigen per etmaal kan je nou eenmaal niet allemaal door de stad heen krijgen."

Volgens Van der Linden zal het niet aan de voorlichting liggen: We hebben de afgelopen weken ontzetten veel praatjes gehouden met inwoners en ondernemers in de gemeenteraad over dit project. We weten ook dat heel veel mensen weten wat er gaat gebeuren. We hebben een testje gedaan; negen van de tien mensen weet het. Nu komt het er op aan dat iedereen ook gaat nadenken over zijn eigen reisgedrag. Alleen dan kunnen we de stad bereikbaar houden."