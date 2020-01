Nog meer problemen op rangeerterreinen Havenspoorlijn

Het gaat in de andere gevallen niet om grote veiligheidszaken zoals op de Waalhaven, laat een woordvoerder van de Milieudienst Rijnmond DCMR weten. “Maar het zijn zaken die wel moeten worden opgelost. Daarom hebben we ProRail de opdracht gegeven om de problemen op te lossen."

Als ProRail zich bij herhaling niet aan de voorschriften houdt, kan de Milieudienst Rijnmond het bedrijf een boete opleggen. Vorig jaar moest de spoorbeheerder al diverse boetes betalen. Het totaalbedrag is onbekend.

Het gaat onder meer om het niet melden van incidenten, niet-werkende verlichting en het openlaten van hekken, waardoor iedereen het terrein kan betreden. De voorvallen deden zich voor op alle emplacementen naast Waalhaven: Pernis, Vondelingenplaat, Botlek, Europoort en Maasvlakte.

Een woordvoerder van ProRail laat in een reactie weten dat er hard wordt gewerkt om de problemen op te lossen. “Wij zijn beheerder en eindverantwoordelijk. In samenspraak met de gebruikers (vervoerders en hun personeel, red.) proberen we ook tot een oplossing en naleving van de regels te komen. De situatie met de slechte verlichting hebben we inmiddels hersteld."