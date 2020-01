Eis tegen Spijkenisser verdachten van fraude en oplichting voor de rechter

Justitie in Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist tegen een stel uit Spijkenisse. De man (42) en de vrouw (51) zouden in 2014 en 2015 jonge cliënten in De Woonsprong in Hoogvliet hebben bestolen. Ook zouden ze valse facturen hebben opgemaakt.