Dennis en Sinclair: 'Feyenoord toch nog derde, Sparta makkelijk handhaven'

Sinclair Bischop positief over komende seizoenshelft Feyenoord en Sparta

Feyenoord en Sparta hervatten dit weekend de eredivisie. Het seizoen voor de club uit Rotterdam-Zuid valt tegen, terwijl in Spangen vooralsnog tevreden gezichten zijn. Commentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel maken de balans op.

Feyenoord

Van Eersel vindt het zwaar tegenvallen hoe Feyenoord voor de dag kwam tijdens de eerste seizoenshelft. Nu Dick Advocaat als trainer met de scepter zwaait na het vertrek van Jaap Stam, ziet hij wel verbetering.

"De kanttekening is wel dat Feyenoord veel blessures heeft gehad. Veel sterkhouders zijn afwezig geweest en dat heeft Feyenoord punten gekost", stelt Van Eersel, die daarom de ploeg uit Rotterdam-Zuid het in de tweede seizoenshelft beter ziet doen.

Volgens Bischop hoort Feyenoord op dit moment wel op de vierde of vijfde plaats: "Als Feyenoord nog met deze selectie derde wordt en in het bekertoernooi nog hoge ogen gooit, dan heeft deze selectie van Feyenoord het voortreffelijk gedaan."

Sparta

Over Sparta is Van Eersel een stuk positiever. De Kasteelclub begint als nummer elf aan de tweede seizoenshelft van de eredivisie. "Als Sparta op deze lijn doorgaat, dan gaat de club moeiteloos in de eredivisie blijven."

Van Eersel plaatst wel één kanttekening: de mutaties in de selectie. "Maar normaal gesproken zou Sparta nooit meer echt in de problemen mogen komen", zegt hij. "Misschien dat Sparta stiekem omhoog mag kijken, dat er iets meer lonkt."

Bischop zag bijvoorbeeld Halil Dervisoglu en Abdou Harroui in de eerste seizoenshelft opstaan bij Sparta. "Al met al heeft Sparta het goed op orde", concludeert Bischop. In tegenstelling tot Van Eersel, verwacht Bischop niet dat de Kasteelclub nog hoger dan elfde zal eindigen. "Als Sparta de komende serie tegen directe concurrenten goed doorheen komt, dan denk ik dat Sparta wel op de elfde plaats kan blijven staan."

AZ en Willem II de verrassingen

Aan het begin van dit seizoen blikten Bischop en Van Eersel vooruit op het komende voetbaljaar van Feyenoord en Sparta. Die voorbeschouwing is hieronder terug te vinden.

Zo had Van Eersel niet verwacht dat AZ zo goed zou presteren. "Ik ben verrast door hun kracht", zegt hij. Bischop noemt naast de Alkmaarders nog een andere club die hem verbaast: Willem II. Al denkt Bischop dat de Tilburgers nog wel gaan zakken. "Maar ze hebben goed ingekocht."

