Excelsior speelt in doelpuntrijk duel gelijk tegen Telstar (3-3)

Excelsior heeft vrijdagavond in een doelpuntrijk duel met 3-3 gelijkgespeeld tegen Telstar. In het Van Donge & De Roo Stadion was Telstar de eerste helft beter en kwamen de Noord-Hollanders op een 0-1 voorsprong. Dat was ook de ruststand. Na rust scoorde Excelsior drie keer, Telstar twee keer. Elias Mar Omarsson was tweemaal trefzeker, Frank Korpershoek maakte een eigen doelpunt.