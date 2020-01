Vliegende tapijten op de A16 bij Moerdijkbrug

Een vrachtwagen is vrijdag aan het einde van de avondspits op de A16 een lading tapijten verloren. Dat gebeurde tussen 's-Gravendeel en knooppunt Klaverpolder.

De A16 richting Breda is ter hoogte van de Moerdijkbrug afgesloten. Het verkeer wordt voorlopig over de vluchtstrook geleid.

Tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug staat rond 20:00 uur zeker drie kilometer file. De vertraging was op dat moment tweeëneenhalf uur. Het is nog niet bekend wanneer het wegdek is opgeruimd.