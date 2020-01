Oud-PvdA-raadslid Nissewaard houdt vast aan zetel

Kim van de Kant gaat door als eenmansfractie in de gemeenteraad van Nissewaard. Reden zijn de vele steunbetuigingen die ze kreeg, nadat ze uit de PvdA-fractie was gestapt. De PvdA gaat nu van zes naar vijf zetels.

"IK.GA.DOOR" schrijft de 26-jarige Van de Kant vrijdag op Facebook. Ze kwam aan het begin van de week onder vuur te liggen toen ze kritiek had op de organisator van het ShantyFestival Spijkenisse. Shantykoor Horizon mocht niet deelnemen, omdat er ook vrouwelijke koorleden in zitten. In de statuten van de organisatie zou dat officieel zijn vastgelegd. Van de Kant noemde het 'bekrompen'.

De organisator van het korenfestival Arno Oomen is ook raadslid en wel van de coalitiepartij van de PvdA, ONS. De PvdA vroeg Van de Kant hem excuses aan te bieden. Dat weigerde ze en ze vertrok. Veel mensen steunden haar, schrijft ze vrijdag op Facebook en trok haar conclusies:

"Ik moet gaan doen waar ik voor gekomen ben. Ik kan (en wil) niet mijn achterban, die zo duidelijk van zich liet horen de afgelopen dagen, nu laten zitten vanuit de angst om te falen. Dat is namelijk precies waar ik zo fel op tegen ben: politiek bedrijven vanuit angst. Dus ik heb naar jullie geluisterd en besloten: Ik houd mijn zetel, ik ga door."

Jongerenbeweging

Van de Kant zegt nu met een aantal 'gelijkgezinden' te werken aan een jonge linkse beweging. Ze wordt daarbij gesteund door mensen mét en zonder politieke ervaring. "Er zijn een aantal te gekke mensen die zich achter mij hebben geschaard waarmee ik de komende tijd de boel vorm ga geven."

Als het aan haar ligt is de oprichting van haar eigen partij een kwestie van weken. "Een naam is er nog niet, maar ik wil zo snel mogelijk weer volop aan de slag."