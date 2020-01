Modeontwerper Jean Paul Gaultier stopt met grote shows

De Franse modeontwerper Jean Paul Gaultier stopt met grote modeshows. Op Twitter kondigt hij vrijdag zijn laatste haute coutureshow aan. "Maar", zo zegt hij ook, "ik heb een nieuw concept. Daar zal ik je later alles over vertellen. To be continued."

Vrolijk, met een guitige glimlach en uitgestrekt op een bank nodigt Jean Paul Gaultier via de telefoon een onbekende uit voor zijn laatste show als hoofdontwerper voor Gaultier Paris. "Je bent bij deze uitgenodigd om op woensdag 22 januari mijn 50-jarig jubileum in de mode te vieren in het Théâtre du Châtelet in Parijs."

De show wordt volgens Gaultier één groot feest. Gaultier Paris gaat daarna door, net als de haute couture. En ook de ontwerper zelf gaat niet op zijn lauweren rusten. Wat hij van plan is, wil hij nog niet verklappen. "Ik vertel het je later allemaal, maar we gaan zeker door. Bisous!", besluit hij.

Jean Paul Gaultier staat bekend als de 'enfant terrible' van de mode vanwege zijn eigengereide, originele, uitdagende en vernieuwende ontwerpen. Hij trad in zijn carrière vaak buiten de gebaande paden met zijn ontwerpen, maar ook met zijn modellen. Hij speelde daarnaast graag met geslachten. Zo kregen mannelijke modellen kilts aan met Schotse ruit. Voor popster Madonna ontwierp hij een inmiddels wereldberoemde korst met puntige bh-cups.

Rotterdam

Jean Paul Gaultier was in 2013 nog in Rotterdam voor een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk. Hij opende de tentoonstelling 'The Fashion World of Jean Paul Gaultier' in de Kunsthal zelf. Zeker 170.000 mensen bezochten de tentoonstelling.