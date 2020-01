Ricardo Moniz voelt zich bestolen tegen Telstar: 'Ik zou me kapot schamen'

Ricardo Moniz vindt dat Excelsior bestolen is tegen Telstar. De Rotterdammers kwamen in de slotfase op een 4-3 voorsprong door een kopbal van Stijn Meijer, maar die werd geannuleerd vanwege buitenspel. Daardoor bleef het in Kralingen bij 3-3.

"Natuurlijk voel je je bestolen, net als tegen FC Volendam bij die goal van Jeffry (Fortes, red.): dat was ook totaal geen buitenspel. Ik heb de scheidsrechter niet aangesproken omdat ik het na de wedstrijd pas hoor. Maar als hij heel eerlijk tegen zichzelf is: ik zou me kapot schamen", zegt Moniz tegenover Rijnmond.

Excelsior speelde zelf ook geen beste wedstrijd, maar verdiende de overwinning wel volgens Moniz. "Ik kijk gewoon naar de feiten. Je weet dat alles in de Eerste Divisie heel krap is. Het gaat op en neer, het is een foutenfestival, elk moment kan er iets ontstaan. Daar zijn wij niet de enige ploeg in. Dan is het gewoon verdiend om hier 4-3 te winnen.

Hoe wij goals weggeven en hoe wij achter de feiten aanlopen: dat verwijt ik ons wel. We moeten één gezicht hebben en dat hebben we niet."

