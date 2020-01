Het weer van vandaag: wisselend bewolkt

Vandaag is het wisselend bewolkt in het Rijnmondgebied en verspreid bestaat er kans op een bui. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op 8 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige westenwind, windkracht 4 of 5.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er valt ook een enkele bui. Het koelt af naar 1 graad in het oosten van de regio met daar mogelijk een graadje vorst aan de grond en 4 graden langs de kust. De wind waait zwak tot matig en langs de kust vrij krachtig en komt uit het noordwesten.

Vooruitzichten

Morgen zijn er perioden met zon en lijkt het in onze regio vrijwel droog te blijven. Bij een matige en aan zee soms vrij krachtige noorden- tot noordwestenwind wordt het 's middags 9 graden.

De nieuwe werkweek verloopt droog dankzij een hogedrukgebied. De zon laat zich met regelmaat zien en de temperatuur komt in de middag uit op zo'n 7 graden. In de nacht kan zich wel hier en daar mist of een mistbank vormen. In het oosten van de regio koelt het 's nachts af tot rond het vriespunt.