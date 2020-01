Terminal draait op windenergie uit achtertuin

De groene stroom wordt gebruikt door de werkmaatschappijen United Waalhaven Terminals, Barge Center Waalhaven en de Waalhaven Botlek Terminal. Koelcontainers blijven daarmee op temperatuur. Ook de kranen waarmee de schepen worden gelost en geladen, draaien allemaal op duurzame stroom opgewekt uit windenergie. Net als alle apparatuur in werkplaatsen en kantoren.

Op de Slufterdam bij de Maasvlakte staan veertien windmolens van Vattenfall en Eneco, die per molen een vermogen van 3,6 Megawatt hebben. In theorie kunnen zestigduizend huishoudens daarvan stroom afnemen, maar ook bedrijven in de Rotterdamse haven kunnen hier dus op draaien.

Eneco

De Waalhaven Group is de eerste Rotterdamse onderneming die van de duurzaam opgewekte energie gebruik maakt, maar Eneco voert ook gesprekken met andere bedrijven, verzekert regiomanager Wiert-Jan de Raaf van Eneco. "De vraag naar groene energie uit de eigen achtertuin neemt toe."

Het gebruik van groene stroom is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de afspraken binnen het Klimaatakkoord. Directeur Jan Overdevest van de Waalhaven Group: "We hebben op onze terminals in tien jaar tijd al 24 procent aan CO2-uitstoot verminderd. Met deze groene stroom besparen we nog eens zo'n 1500 ton per jaar op onze totale uitstoot."

En daar blijft het niet bij. "We zijn ook al in gesprek met leveranciers om onze dieseltrucks en mobiele kranen te vervangen voor elektrische heftrucks en kranen. We gaan er vanuit dat in 2030 alles elektrisch is. Dat kost inderdaad iets meer. Ik hoop dat de klanten daarvoor begrip hebben. Maar ik zie het ook als onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat."

Klanten

Toch zijn het ook de klanten van de Waalhaven Group die om verduurzaming van de (zee)transport en overslag vragen, aldus Jan Overdevest. "Veel chemiebedrijven hebben een groene paragraaf in hun jaarverslag. Doordat wij windenergie afnemen, en elektrisch varen met onze binnenvaartschepen, kunnen zij dat ook als een besparing op hun uitstoot noteren."

De Rotterdamse haven moet in 2030 de CO2-uitstoot hebben gehalveerd. Dat komt neer op circa 14 megaton CO2-uitstoot. Windenergie helpt daarbij, naast allerlei andere maatregelen die nodig zijn.