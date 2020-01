Dollemansrit door hypo eindigt op rotonde

De politie heeft vrijdagavond alles uit de kast moeten trekken om een bestelbus te stoppen in Rotterdam-Ommoord. De bestuurder slingerde over de President Rooseveltweg, negeerde een stopteken, reed door het plantsoen en sleurde meerdere verkeersborden mee.

Er moest een tweede politiewagen aan te pas komen om de witte bus te stoppen. Dat lukte uiteindelijk midden op de rotonde.

De bestuurder bleek geen alcohol op te hebben of bewust de signalen van de politie te hebben genegeerd. Hij had door zijn suikerziekte een 'hypo', oftewel een te lage bloedsuikerspiegel. "Nadat de bestuurder wat suiker en dextro had ingenomen, was de man weer in orde", zegt de politie.

Het rijbewijs van de man is wel ingenomen en wordt naar het CBR gestuurd.