ASWH en BVV Barendrecht in Zuid-Holland Sport

In de tweede speelronde van 2020 zijn de wedstrijden van ASWH en BVV Barendrecht live te volgen in het radioprogramma Zuid-Holland Sport. Het onderaan de tweede divisie dolende ASWH gaat op bezoek bij Spakenburg. BVV Barendrecht ontvangt in de derde klasse titelkandidaat Sparta Nijkerk.