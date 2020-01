Herman den Blijker over vernietigende restaurantrecensies: 'Het is geen column, hè'

Een vernietigend artikel van Volkskrant-recensent Hiske Verspille is nog altijd één van de eerste zoekresultaten op Google als je zoekt naar Restaurant Goud van Herman den Blijker in Rotterdam. Cijfer: 5-. De gevolgen van dergelijke recensies kunnen desastreus zijn, weet de chef-kok. "Er heeft er geloof ik één zelfmoord gepleegd en er zijn vier zaken gesloten. Omdat iemand zó met die winkel bezig is..."

In de nieuwe Rijnmond-talkshow Woorden & Daden gaat Den Blijker in op het effect van recensies voor restaurants. Verspille schreef vorig jaar juni de recensie over Goud en was daarin niet mals. Niet alleen het eten (rivierkreeft in plaats van Oosterscheldekreeft) werd onder de loep genomen, maar ook de andere gasten van die avond ('goeie kop met haar en een dik horloge').

"Het is geen column, hè. Dan mag je alles schrijven en mag iedereen je gek vinden. Maar bij een recensie moet je eigenlijk de waarheid weergeven", zegt Den Blijker. Volgens de Rotterdammer zijn de recensenten zich er nauwelijks van bewust wat hun mening teweeg kan brengen voor een restaurant en het personeel.

Nog steeds maakt Den Blijker gasten mee die binnenkomen en refereren naar de recensie. "Er zei er een: 'Nou Den Blijker, ik werd uitgenodigd, ik wilde eigenlijk niet, maar ik kom even kijken of het hier inderdaad écht zo belachelijk is.' Als ze zich er eens van bewust zouden zijn hoe dat werkt eigenlijk..."

