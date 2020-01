Rijnmond Rolmodel Tim zit in een rolstoel: ‘Ik laat me niet stoppen’

Elke maand gaat plussize-model Lotte van Eijk op zoek naar inspirerende rolmodellen uit de regio. Tim Haanstede (25) is daar een mooi voorbeeld van. Hij zit in een rolstoel, maar dat heeft hem niet weerhouden om zijn passie te volgen: werken voor Sparta Rotterdam.

Hij is een opvallende verschijning tijdens wedstrijddagen van het eerste elftal van Sparta en de jeugdelftallen. Gewapend met fotocamera en telefoon doet hij vanaf zijn rolstoel verslag voor de sociale media van de club.

Tim is geboren met een beperking, die volgens hem geen naam heeft. Het is een spierziekte die niet progressief is en dus niet erger wordt. "Het feit dat ik hiermee geboren ben, maakt het makkelijker om mee om te gaan", legt hij uit. "Als je elke dag hard werkt om te bereiken wat je wil bereiken, dan kan je ook alles bereiken."

Kracht put hij uit het feit dat hij momenteel doet wat hij leuk vindt. "Ik denk dat dat erg belangrijk is. Als je doet waar je plezier uit haalt en waar je gelukkig van wordt, dan sta je elke dag fluitend op."

De rolstoel is nooit een belemmering geweest bij de werkzaamheden die hij doet voor Sparta. "Ik kan mezelf zijn bij Sparta, net als bij mijn vrienden. Ik heb het idee dat mensen mijn rolstoel niet eens meer zien."

Tim heeft een sterke boodschap voor mensen die beperkt zijn. “Wat je beperking ook is; je moet altijd strijden voor wat je wil en kan.”