Dronken automobilist ontwijkt ternauwernood afzetting op A15

De man reed op de A15 en nam de bocht richting de A4. Daar stond de mobiele afzetting vanwege een eerdere aanrijding. Nadat de automobilist bijna tegen de afzetting aanreed, is hij staande gehouden door de politie.

Uit een controle bleek de man meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op te hebben. Ook had hij nog een boete van 7000 euro open staan.

De man is opgepakt en zijn rijbewijs is in beslag genomen.