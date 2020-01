15-jarig dj-talent produceert muziektrack voor finale Eurovisie Songfestival

Een jong Nederlands talent werkt samen met muziekproducent Eric van Tijn aan een speciale muziekproductie voor de finale van het Eurovisie Songfestival, dit jaar in Rotterdam. Het gaat om de 15-jarige dj Pieter Gabriel uit Soest.

Het muziekstuk zal te horen zijn tijdens de traditionele vlaggenparade op de finaledag van het liedjesfestijn. Dat is op 16 mei 2020 in Rotterdam Ahoy. Uitvoerend producent Sietse Bakker maakte het nieuws zaterdag bekend tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen.

Voor Pieter Gabriel, die eigenlijk Pepijn Maat heet, is het een hoogtepunt in zijn carrière. "Ik ben er trots op dat ik op deze manier, samen met Eric, een bedrage mag leveren aan het grootste televisie-evenement ter wereld."

Gabriel is inmiddels geen onbekende in de wereld van Electronic Dance Music (EDM). Hij heeft opgetreden in binnen- en buitenland en stond als achtjarige al op het podium tijdens het Amsterdam Dance Event. Twee jaar geleden bracht hij zijn debuutsingle 'Forever' uit.

"Nederland staat wereldwijd bekend als het land met de beste dj's en daarbij biedt het Eurovisie Songfestival jonge mensen graag de kans om hun talenten aan de wereld te tonen", zegt Bakker. "Dit komt met de bijdrage van Pieter Gabriel op een unieke wijze samen tijdens de finale."

De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 12 en 14 mei in Rotterdam Ahoy. De finale volgt op 16 mei. Nederland wordt vertegenwoordigd door Jeangu Macrooy.